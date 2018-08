Früher waren wir oft in einem Etablissement, den wir “den kleinsten Club der Welt” nannten. Er hatte eine knallorange gestrichene Wand, war meistens etwas dreckig, man konnte sich seine Getränke selbst aus dem Kühlschrank nehmen und die Musik selbst auflegen, auf einer alten Stereoanlage aus meinem Kinderzimmer. Die Clubbeleuchtung kam zustande, weil jemand ein farbiges Papier über die Lampe an der Decke gegaffert hatte. Wenn es besonders abging, stand jemand am Lichtschalter und machte An-aus-an-aus-Stroboskop.