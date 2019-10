Wie ein Leben ohne Alkohol aussehen könnte

Weihnachten in der Alk-Realität: Beim Abendessen verfällt das Alk-Ich nach einer halben Flasche Sekt in denselben tranigen Monolog wie jedes Jahr, darüber, wie es ja eigentlich zu Höherem bestimmt war, aber aus den und den Gründen nie dazu gekommen sei. Später, beim Digestif, mit boshaft vorgeschobenem Bierranzen, folgen individuelle Kritik an seinen Kindern (aus zweiter Ehe) und zotige Witzchen, die in betretenem Schweigen verebben. Um Mitternacht zwingt das Alk-Ich alle, noch eine Wiederholung von „Der kleine Lord“ anzuschauen. Bei der Szene mit dem kranken Bettlerjungen fängt das Alk-Ich ganz erbärmlich an zu flennen. Sein ältester Sohn murmelt, dass er nächstes Jahr wieder bei Mama feiern wird. Das Alk-Ich will etwas erwidern, kotzt aber stattdessen unwillkürlich in die Krippe. Caspar, Melchior und Balthasar ertrinken in einem Brei aus Glühwein und schlecht zerkauter Discounter-Pute.