Noch während der Hinfahrt aber verwandeln sich diese ehemals vernünftigen fairen Freunde dank der ins Auto mitgenommenen Vorglühbowle in Plastikflaschen zu Hybriden aus völlig bekloppten Kleinkindern und Pavianen, die zu oft an vergorenen Früchten genagt haben. Was sie sagen wollen, schreien sie plötzlich, in jeder Kurve schmeißen sie sich von links nach rechts wie bei einer Fahrt in der Wilden Maus, während sie mit der Stimme des Radio-Wettermoderators den Verlauf des Abends voraussagen oder -brüllen.