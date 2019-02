Kau nimmt keine Vorbildfunktion ein, um jüngeren Zuschauern einen moderaten Umgang mit Alkohol zu vermitteln. Schließlich ist es nicht der Pfeffi an sich, der ihn in den Vollrausch versetzt, sondern der eine Schnaps zu viel. Und ihn dann dazu bringt, Ultrasongs in sein Handy zu grölen, anschließend in irgendeinem Club Plakate von der Wand zu reißen und mit vorläufigen Hausverbot vom Security Personal nach draußen begleitet zu werden. Szenen, die er auf Insta nicht live festhalten kann, lallt er direkt danach in ein Erklärvideo. Wofür es von mir keinen Smiley mehr, sondern eine besorgte Direktnachricht gibt: „Alles ok bei dir?“ Sie bleibt unbeantwortet.