Daran erkennst du ihn: Der Poser steht hinter der Bar wie ein Zauberer in der Manege. Vor ihm aufgereiht sind Fläschchen mit Infusionen und Tinkturen, die er konzentriert in dein Glas träufelt. Außerdem ist er großflächig tätowiert und trägt zu weißem T-Shirt Hosenträger (ohne Bauchansatz). Kam vom Kaff in die Großstadt, um endlich seiner kreativen Berufung nachzugehen. Beschreibt sich anfangs als „Visual Artist auf der Durchreise“, der den Job nur wegen des Cashflows angenommen hat. Entdeckt dann aber das Drinksmixen als ideales Outlet für seine Kreativität. Destilliert seitdem Amaranth-Aromen in seiner WG, statt an seiner Mappe zu arbeiten. Irgendwie schmecken seine Kreationen nur so lala, aber aussehen tut's wie in Brooklyn.