„Da geht ein Stück Berlin kaputt“

Dieser konkrete Fall zeigt gut, wie das „Späti-Gesetz“ in Berlin momentan funktioniert: Die Frau verkaufte in ihrem Laden außer Souvenirs, Getränken und Snacks auch Dinge wie Toastbrot, Zucker und Kaffeepulver. Das verstößt in Berlin gegen das Verkaufsrecht an Sonntagen für Kioske. Die dürfen nämlich eigentlich nur Genussmittel zum sofortigen Verzehr verkaufen. Das heißt nicht, dass man sich sonntags beim Späti um die Ecke kein Bier oder keine Bifi holen darf, wer aber zum Beispiel große Flaschen Schnaps oder Tiefkühlpizza im Sortiment hat, muss mit Strafen rechnen. Durch die erneute Bestätigung wird jetzt aber befürchtet, dass es zu stärkeren Kontrollen von Spätis, deren Öffnungszeiten und Sortimenten kommen könnte.