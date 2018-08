„Alle Ansprüche die gerechtfertigt sind, die erstatten wir natürlich zurück, das ist völlig klar. Wir haben das Urteil akzeptiert und setzen es jetzt auch um“, erklärt Eventims Pressesprecher Steinhof jetzt.de. Trotzdem verteidigt er die Gebühr: „Ich kann gut nachvollziehen, dass niemand dafür bezahlen möchte, dass er seinen eigenen Drucker betätigt, aber da geht es ja um ganz andere Kosten, die der Kunde nicht sieht.“ Der Preis gehe mit verschiedenen Zugangskontrollmaßnahmen einher, erklärt er. „Wenn sie jetzt beispielsweise in einen kleinen Club gehen, dann sind die in Deutschland meistens nicht so gut ausgestattet, dass die den Barcode scannen können. Und die Print@home haben ja kein Wasserzeichen und sind deshalb auch nicht so sicher vor Fälschungen wie andere. Und diese Technologie und auch das Personal dann zur Verfügung zu stellen, das bringt einen Aufwand mit sich und für den berechnen wir dann auch diese Gebühr.“