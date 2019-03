In Polen sind Anfang Januar fünf Mädchen bei einem Brand in einem Escape Room gestorben. Welche Rolle spielt Sicherheit bei deiner Arbeit?

Fluchtwege, Brandschutz, Sicherheit und Abstände sind extrem wichtig. Deshalb schauen wir uns die Räume zu Beginn der Konzeption auch so genau an. Ein Sicherheitsbeauftragter ist Teil des Teams, mit dem wir immer Rücksprache halten. Alle Türen, auch Geheimtüren, müssen im Notfall geöffnet werden können. Es gibt immer einen Notfallknopf. Wenn man ihn drückt, kann man sofort raus. Das ist auch wichtig für den Fall, dass jemand Angstzustände bekommt, wenn das Eingeschlossensein zu viel wird. Der Fall in Polen war ein Riesenversagen. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Abnahme von Elektrik, Brandschutz und so weiter in anderen Ländern nicht so geregelt ist wie bei uns.