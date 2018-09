Wir brauchen diese Wochenenden nämlich, um uns von der Wiesn, die sich in der ganzen Stadt breit macht, zu erholen. Und euer Besuch bedeutet einen Regenerationstag weniger. Für viele Menschen, die in München wohnen, sind die sechs Wiesn-Wochenend-Tage wichtig, weil sie da nicht aus dem Haus gehen müssen zum Pressing. Und wenn doch, dann können sie in die Berge fahren, wo keine Sau ist, weil sich alle anderen in der Stadt zuballern oder herumkatern. Und wer zu Hause bleibt, der kann endlich das machen, wofür er sonst bei Sonnenschein ein zu schlechtes Gewissen hätte: Steuer! Fenster putzen! 24 Stunden Bolognese-Soße kochen! Und, das Allerbeste: So tun, als gebe es gar kein Oktoberfest. Für 48 Stunden. Denn viel zu schnell kommt der Montag und mit ihm die Erkenntnis: Ach, Mist, da war doch was.