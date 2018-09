Über den Abend hinweg gab es immer wieder solche Situationen. Auf der Tanzfläche hielt ich mich an die Menschen, die ich mittlerweile am besten kannte, und sie nahmen mich bereitwillig in ihren Kreis auf. Wenn dann ein Song kam, der die Jugendfreunde besonders miteinander verband, war das ein Party-Insider, den ich nicht genauso enthusiastisch mitfeiern konnte, wenn ich nicht die Gruppendynamik crashen wollte. Was tun? Einfach stehenbleiben und warten, bis das nächste Lied kommt? Fühlt sich seltsam an. Zur Bar oder zur Toilette gehen? Birgt das Risiko, hinterher nicht wieder andocken zu können. Am besten also: einfach etwas abseits weiter tanzen und so aussehen, als sei man völlig mit sich im Reinen. Das war nicht leicht, aber irgendwann machbar.