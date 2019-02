3 Uhr

Beginn der „Lost Zone“. Auf den Straßen nur noch Taxis. Du weißt nicht, wie die letzte Stunde so schnell vorbeigehen konnte. Und wo deine Tasche ist. Wahrscheinlich unter dem Jackenhaufen beim DJ in der Nähe. Du hast Vertrauen in die Menschheit, niemand wird dir was stehlen. Du hast ein paar Leute kennengelernt, Freunde aus einem früheren Leben! Wie sie heißen, weißt du gerade nicht, aber sie sind toll. Du pinkelst in einen Hinterhof, weil da niemand ist, es so schön dunkel ist und du in diesem Geisteszustand nicht an morgen, nicht an Anstand und erst recht nicht an andere Hausbewohner denkst. Warum bist du eigentlich plötzlich in einem Hinterhof? Dann bist du wieder im Club. Bei deiner Tasche. Kaugummi. Bier drauf. Auf jeden Fall könntest du jetzt noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Achso, du warst ja gar nicht mit dem Fahrrad da. Oder doch?