„Gerade der Pelzkragen ist ein absolut überflüssiges Accessoire“

Aber Leder verbietet ihr zum Beispiel nicht?

Nein, weil das ja durchaus eine Funktion hat. Und im Gegenteil zum Pelz ist Leder ein Nebenprodukt der Fleischindustrie.

Man könnte ja auch argumentieren, dass dieses Verbot ein bisschen wohlfeil ist: Gefühlt ist Pelz ja eigentlich seit Jahrzehnten kein Thema mehr. Trotzdem scheint es ein Aufreger zu sein. Hast du eine Ahnung, warum?

Ich weiß zumindest, warum das bei uns im Team und bei unseren Gästen für ein so großes Echo gesorgt hat: Weil sich bei so einem Verbot zeigt, wie Menschen verschiedene Bedürfnisse gewichten. Viele auch in unserem Team sagen, dass der Individualismus das höchste Gut ist. Und wenn wir bestimmte Kleidungsstücke verbieten, greifen wir in die Selbstbestimmung der Menschen ein. Es gehört zu unserer Philosophie, dass wir Menschen nicht aufgrund ihrer Kleidung beurteilen. Wir sind eine Begegnungsstätte, in der Menschen verschiedener Herkunft und verschiedener Ansichten aufeinandertreffen können. Vielleicht ist das der Grund, warum das Verbot bei uns so kontrovers diskutiert wird.