Sind Eckkneipen cool oder einfach nur schäbig?

Ich hatte mal einen guten Freund, der bekam regelmäßig Besuch von „zu Hause“. Die Freunde von ihm sahen alle sehr gleich aus, unterschieden sich nur in ihrer Größe und waren wohl das, was man als „Hipster“ bezeichnen würde. Fester Programmpunkt dieser Aufenthalte war ohne Ausnahme jedes Mal ein Abend in der alten Eckkneipe in unserem Viertel. Von dem Freund als „mega Lokalkolorit, total authentisch“ angepriesen, ging ich einmal mit. Das lief dann so: Wir gingen rein, es war stickig, dunkel und voll – so weit, so normal –, aber alle, die dort bereits saßen, starrten uns an. Sie wussten, was mir bis dahin nicht klar gewesen war: Wir gehörten dort nicht hin. Der Kellner ignorierte uns erst sehr lange und stellte dann jedem von uns ein lokales Bier hin – wir hatten keines davon bestellt, aber ganz offensichtlich lief das hier so. Wir hatten mit den Jacken auch unseren Status als autonome Personen abgelegt.