Das Ergebnis: Frauen, die in der Öffentlichkeit Alkohol trinken, wurden von den Teilnehmer*innen komplett anders wahrgenommen als Männer – und zwar von beiden Geschlechtern. Konkret wurden die Frauen mit Alkohol nämlich als „sexuell verfügbar“ bewertet und auch als „weniger menschlich“ als eine Frau, die Apfelschorle oder Wasser trinkt. „Sexuell verfügbar“ waren dabei per Studien-Definition alle Frauen, die entweder Single sind oder offen dafür, unverbindlichen Sex zu haben. „Weniger menschlich“ bedeutete in diesem Fall: mechanisch, kalt, weniger klug, oberflächlich, unmoralisch. Bei der Wahrnehmung der Männern hingegen war es den Befragten völlig egal, ob sie Bier oder Wasser trinken.