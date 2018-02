Diese Leute triffst du auf Erasmus-Partys

Linus ist das erste Mal von zuhause weg und ihm wird heute, nach drei Wodka-O, bewusst, wie krass das eigentlich ist. Das ist das Erste, was er dir gleich nach dem Kennenlernen erzählt. Er! Ganz allein! In einem fremden Land! Mindestens zwei Flugstunden von Wiedenborstel entfernt! Bald steht er wieder allein in seiner Ecke. Und während er so in seinen Becher starrt, fühlt er sich auf einmal wahnsinnig erwachsen – er denkt daran, was alles passieren musste um ihn heute, an diesem Tag, hierher, an diesen Ort, zu bringen. Sein bisheriges Leben läuft vor seinem geistigen Auge an ihm vorbei – das rote Spielzeugauto im Kindergarten, das verlorene Völkerballspiel in der dritten Klasse. Ihm dämmert, dass er wohl die Welt verändern wird, ach was, die Welt retten wird! Ganz demütig und rührselig denkt er an seine Oma – wie stolz sie wohl auf ihn sein wird…