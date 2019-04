Heute weiß ich es auf jeden Fall besser. Gerade als ich mich verziehen will, kommt mir, nennen wir ihn mal Peter, aus meiner alten Fußballmannschaft entgegen. Er grölt Auf gute Freunde/Verlorene Liebe/Auf alte Götter/Und auf neue Ziele und will mit mir Arm in Arm auf und ab springen. Fast so wie damals, nach unserem Sieg gegen die Nachbarsgemeinde im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der Kreisklasse 2b. Als ich ihm zuschreie, wie wenig okay ich diesen Song und diese Band finde, guckt er dumm. Das kann an seinem Unverständnis für völkisch anmutende Rock-Musik liegen, oder noch schlimmer, an seiner Volksliebe. Ich hoffe in diesem Moment, dass es vor allem fan den flambierten Sambucas liegt, die wir vorhin noch mitsamt Kaffee Bohne gemeinsam heruntergewürgt haben.