Als ich mich am Freitagnachmittag in die U6 setze, isst niemand etwas. Fast schon auffällig, wenn ich daran denke, dass es in der U6 eigentlich immer ein bisschen nach ranzigem Fett riecht. Dreimal fahre ich zwischen Meidling und Michelbeuern hin und her. Nur zwei Personen sehe ich einen Döner essen – und eine davon ist schon so alt, dass sie eigentlich unmöglich von einer Facebookveranstaltung dazu angestiftet sein worden kann.