„Du fühlst dich wie ein runzeliger Nacktmull unter Halbgöttern“

Aber jetzt verrate ich dir etwas: Selbst perfekt scheinende Menschen können unsicher sein. Du wirst einmal Sex haben mit einem Bodybuilder. Es wird dich überraschen, dass dieser Typ sich überhaupt für dich interessiert. Aber anstatt sich beim Sex dem Moment hinzugeben, performt er währenddessen eine Choreografie für eine nicht vorhandene Kamera. Er wirft sich von einer künstlichen Porno-Pose in die nächste und verzieht sein Gesicht zu affigen Mackerfratzen. Das Merkwürdigste an dem Treffen ist aber, dass er dich von Anfang an immer wieder fragt, ob er dir denn überhaupt gefalle. Als du fragst, was er damit meine, druckst er, er sei doch so viel kleiner als du. Dir wird klar: Unsicherheit und Selbstzweifel lassen sich nur bedingt mit Muskeln kompensieren. Egal was uns noch so viele Fitness-Influencer verkaufen wollen – die Benchpress trainiert nicht dein Selbstbewusstsein, das Laufband nicht deine Zufriedenheit. Komplexe und Selbstzweifel können sich hinter jeder noch so perfekt scheinenden Fassade verstecken.