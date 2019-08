Wird das alles wieder besser? Und was rate ich dir jetzt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es ist 2019. Ich habe hart und viel an mir gearbeitet. Ich kann seit zwei, drei Jahren endlich sagen: Ich finde mich richtig gut, so wie ich bin. Ich bin so zufrieden wie noch nie in meinem Leben. Aber immer noch erlebe ich Tage und Wochen, in denen ich im Bett liege und mich die Einsamkeit so überkommt und zerreißt, dass ich sie sogar physisch spüre. Ich bin in eine neue Stadt gezogen und schaffe es nicht, einen richtigen Freundeskreis aufzubauen. Der alte ist schneller verkümmert als Zimmerpflanzen, weil ich einseitige Freundschaften nicht mehr pflege. Mein Liebesleben liegt brach. Und über die Wochen und Monate, in denen ich dir geschrieben habe, wurde mir eines klar: Ich habe eine Mauer um mich gebaut, ohne es zu bemerken. Jetzt sitze ich da in meinem kleinem Schlösschen und spreche es laut aus: Ich fühle mich allein und einsam.