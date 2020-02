„Baba, ich brauche Therapie“

Einerseits möchte ich unendliche Dankbarkeit für die Risikobereitschaft meiner im Exil lebenden Eltern zeigen, andererseits gehe ich unter diesem auferlegten Druck ein. Der Druck meiner Eltern, der Druck der Gesellschaft, der Druck, als migrantisches Kind doppelt zu leisten, der Druck, angepasst zu sein. Es fühlt sich an wie ein unerträglich schwerer Klotz, der sich an mir abschleift, so wie meine knirschenden Zähne bei Nacht. In diesem Erwartungskarrussell wird mir schlecht vor Schwindel. Unsere Unterhaltung wandelt sich allerdings in einen unerwarteten Einblick in die Biografie meines Vaters. Er schaut mich lange an: „Ich war zwei Monate in der geschlossenen Therapie. Ich konnte nicht mehr raus aus meinem Bett. Aus Angst konnte ich nicht mal in die Straßenbahn steigen.“