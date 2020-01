Lebensmittel erreichen Rekordpreise in Iran. Das Tempo, in dem die Preise steigen, ist gefühlt rasanter als die neuen Kampfjets der iranischen Regierung: „Die Leute können sich kein Brot mehr leisten, weil alles so teuer geworden ist. Der Preis ist um 400 Prozent gestiegen. Mittlerweile haben wir viel mehr Kriminalität auf den Straßen, es wird in Häuser eingebrochen und gestohlen. Das Handy deiner Tante wurde geklaut von einem kleinen Jungen – kannst du das glauben? Er kann sich wahrscheinlich nur dadurch etwas zu essen kaufen. Gott behüte ihn.“