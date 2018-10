Während Frauen mit ihren schönsten Kleidern und dem dezenten Make-up auffallen, tragen Männer ihre getrimmten Bärte und die polierten Schuhe zur Schau. Das Morgengebet am Eid rückt immer mehr in den Hintergrund, während sich sorgfältig abgestimmte Outfits und perfekt gegelte Frisuren in den Vordergrund drängen. „Es ist heute einfach nicht mehr das, was es mal war“, denkt Ismail laut. Ismails Freund Osama* erklärt, wie es in seinem Männerkreis nach dem Eid-Gebet zugeht. Sobald man ein Mädchen sieht, das einem gefällt, wird herumgefragt und es wird auf Social Media, meistens Instagram, ausfindig gemacht. Beten und im Anschluss die Lage checken. „Zwei Fliegen mit einer Klappe. Je mehr Iman (=Glaube) man zeigt, desto seriöser wirkt man. Welches muslimische Mädchen will einen Player?“, sagt der 21-Jährige. Nach dem Gebet geht’s mit Freunden in die Shopping-Mall Millennium City, die in der Nähe der Moschee ist, sagt der Student. „Dort schaut man sich dann richtig um“, meint er. „Es gibt immer die ein oder andere, die man kennt, also geht man grüßen. Je länger das Gespräch anhält, desto mehr Fame erntet man dann anschließend bei den Jungs.“ Sowohl er als auch Ismail wissen aber, dass einige muslimische Mädchen trotz ihres modernen Lebensstils nicht mit fremden Jungen gesehen werden wollen. Aus diesem Grund nutzen junge Muslime, die auf Partnersuche sind, Anlässe wie das Eid-Gebet, um sich unverbindlich umzuschauen