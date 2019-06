Im Gespräch mit Mona*, einer anderen Mutter aus Ägypten, stellt sich heraus, dass Töchter aus gutem Hause stets bei ihren Familien bleiben, damit nicht schlecht über sie gesprochen wird. „Natürlich ist die Sünde für Mädchen und Buben gleichermaßen verboten. Wenn die Söhne Verbotenes tun, merkt man ihnen das jedoch nicht an“, so Mona. Was sie mit der „Sünde“ meint, ist im engsten Sinne Sex vor der Ehe. Mädchen und Buben wird von Kindesbeinen an vermittelt, dass es sich nicht schickt, miteinander zu spielen oder später auch nur einen Kaffee trinken zu gehen. „Man stellt ja auch kein Benzin neben ein Feuer und denkt, dass da nichts passieren wird“, erklärt Mona. Die Jungfräulichkeit der Frauen ist eng mit dem Stellenwert ihrer Familie verknüpft. „Wenn die ganze Stadt weiß, dass die Tochter von Familie Soundso sich mit Männern trifft, wird niemand sie heiraten wollen. Wer will schon eine Frau, die mit zig Leuten im Bett war?“, so Mona. Das archaische Bild der Jungfrau, die beim ersten Mal zu bluten hat, hält sich in der Community nach wie vor. Eine Frau, die Sex hat, sei wie ein Apfel, von dem schon abgebissen wurde. Oder wie irgendein Produkt, das nicht mehr originalverpackt ist. Dass sich heute viele Frauen gegen das Heiraten und Kinderkriegen entscheiden, sei es wegen ihrer Karriere oder aus anderen Gründen, ist für Mona ein Rätsel „Allah hat doch nicht umsonst Männer und Frauen geschaffen. Wer das nicht akzeptieren kann, lacht über sich selbst“, so die 56-Jährige, die damit nicht Selbstironie, sondern fehlende Selbstachtung meint. Auch die junge Sahra berichtet, dass ihre Jungfräulichkeit eine sehr große Bedeutung in der Familie hat. „Es darf praktisch nichts in die Nähe meines Jungfernhäutchens.“ Ganz normale Hygieneartikel wie Tampons sind damit praktisch tabu. Sie weiß, dass Mädchen, die ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verlieren, von ihren Familien schlecht behandelt werden. „Aber es redet praktisch niemand darüber.“