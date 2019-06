„Du schaust, ob jemand Geld dabeihat, gibst ihm Faust und nimmst das Geld weg.“

Wie bei H., einem minderjährigen Insassen der Justizanstalt Josefstadt. Ich werde beim Tor von einem Justizwachebeamten abgeholt und in die Jugendabteilung des Gefängnisses geführt. Die Räumlichkeiten hier erinnern mehr an eine Jugendherberge als an ein Gefängnis – hier sind momentan 21 junge Männer im Alter von 14 bis 18 inhaftiert, darunter auch H. An den Wänden stehen Motivationssprüche wie „Du bringst deine Frisur jeden Tag in den Griff – wieso nicht auch dein Leben?". Es teilen sich jeweils zwei jugendliche Insassen eine Zelle, die simpel ausgestattet ist: zwei Betten, ein Tisch, ein Schrank, sowie ein eigener Raum mit WC und Waschbecken. Der einzige Luxusgegenstand: In jeder Zelle, die übrigens offiziell „Haftraum" heißt, befindet sich ein Flachbildfernseher. „Seitdem wir in jeder Zelle einen Fernseher haben, ist die Suizidrate massiv runtergegangen", erklärt mir ein Justizwachebeamter. Die Möbel sind beschmiert mit Sprüchen wie „Brat za Brata", was auf Russisch und Polnisch so viel wie „Ein Bruder steht hinter seinem Bruder" bedeutet. Die Texte, die die Jugendlichen auf Instagram posten, findet man hier fast eins zu eins hingekritzelt wieder. Die massiven Eisentüren erinnern mich wieder daran, wo ich hier bin. Durch die vergitterten Fenster blicke ich hinunter in den Hof, in dem Insassen rauchend ihre Runden drehen. Erst jetzt wird mir die Trostlosigkeit an diesem Ort bewusst.