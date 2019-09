„Ich dachte früher immer, du hältst mich für einen Nazi“

So gleich Hannahs und Felix Leben in mancher Hinsicht auch ist, so unterschiedlich ist es in anderer. Beide sind in Wien geboren und in der oberen Mittelschicht aufgewachsen. Hannah absolvierte nach der Schule ein freiwilliges, soziales Jahr in Indien, Felix ist einer Studentenverbindung beigetreten. Zu deren Prinzipien zählen unter anderem Religion (Christliches Miteinander) und Patria (Liebe zum Vaterland). Hannah ist kein Fan der Gruppierung, die an alten Traditionen festhält. Politisch orientiert sich Hannah links, Felix bezeichnet sich als konservativ-neoliberal. Die beiden debattieren auch gerne bis sechs Uhr morgens miteinander, trotzdem sagt Hannah: „Ich kann niemanden dazu zwingen, wie ich zu denken. Und das will ich auch gar nicht.“ Die Nachrichten liest Felix in der eher konservativen Zeitung Die Presse, ansonsten informiert er sich gerne durch Youtube-Videos. Hannah hingegen liest Die Zeit und den eher links-liberalen Standard, so oft sie kann.