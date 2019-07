Warum junge Menschen bei der Afterhour nach dem Sinn des Lebens suchen

Szenenwechsel. Zehn Minuten später, als ich auf dem Heimweg auf die Straßenbahn warte, wird mir die Absurdität des Ganzen bewusst: Während draußen die Menschen in Wien ihrem sonntäglichen Trott nachgehen, Familien ins Freibad fahren, Hunde Gassi führen und solche Dinge, scheinen für die Leute in dieser Wohnung die Regeln der normalen Welt nicht zu gelten. Was ja auch klar ist, genau aus diesem Grund berauschen sich Menschen seit jeher. Mir wirft sich allerdings die Frage auf, wie lange so eine Realitätsflucht gut für einen ist, und ab wann man den Anschluss zum Alltag verliert. Was in der Teenager-Zeit der Tankstellen-Wein war, scheinen zehn Jahre später chemische Drogen zu sein. Immer mehr merke ich, wie normal und selbstverständlich Menschen in meinem Umfeld mit illegalen Substanzen umgehen. Ich möchte verstehen, was genau sie dazu bewegt. Die meisten werden beim Schlagwort „Drogensucht“ an den Bahnhof Zoo denken, aber das ist schon längst nicht mehr so. Regelmäßiger Drogenkonsum ist in der Mitte unserer Gesellschaft angelangt. Ob man darüber reden will oder nicht. Zumal diese Menschen ja einen Job oder eine Ausbildung haben, anders könnten sie sich den Lifestyle ja nicht leisten. Einfache Rechnung: Drogen sind teuer. Jedes Wochenende Party machen ist teuer. Wenn diese Realitätsflucht zum Lebensmittelpunkt wird, wird es verdammt teuer. Und zwar nicht nur finanziell, sondern auch gesundheitlich und vor allem psychisch. Ist es das wert?