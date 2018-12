Trotzdem waren die ersten Wochen in ihrer neuen Schule mit kaum muslimischen Schülern eine Herausforderung und mit vielen Ungewissheiten verbunden. Hurije musste anfangs in ihrer Schule vor allem als Islam-Lexikon und Vorurteilsentkräfterin auftreten. „Naja, is besser, wenn Sie kein Kopftüchl tragen, wenn man in Österrich lebt, hat man sich anzupassen“, sagte ihr mal ein 14-jähriger Knirps ganz unverblümt. Zuerst war sie etwas baff, sie erkannte aber auch anhand des Wordings, dass der Schüler die Worte des Vaters beim Abendessen nachplapperte. „Bursche, das sind nicht deine Worte“, dachte sie sich. Eine andere Schülerin kam in der Pause auf sie zu und zeigte Verständnis für ihr Aussehen. Die 15-Jährige fiel selbst mit ihren grau-blau gefärbten Haaren auf und stellte fest: „Frau Lehrerin, ich weiß ganz genau, wie Sie sich fühlen. Mich starren auch alle wegen meiner Haarfarbe an, wie muss das erst für Sie als Kopftuchträgerin sein?“