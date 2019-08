Das ist: Arshak Makichyan, russischer Fridays-for-Future-Aktivist

… zum ersten Mal Anfang 2019 an einer politischen Aktion teilgenommen, als in Moskau ein Gedenkmarsch für den 2015 erschossenen Putin-Kritiker Boris Nemzow stattfand. „Ich hatte mich als Armenier in Russland irgendwie immer wie ein Außenseiter gefühlt. Aber in dieser Gruppe wurde mir klar, dass ich Teil von etwas werden und etwas bewegen kann. Ich bin nicht zu klein, um etwas zu verändern.“ So begann er sich über die Gesetzeslage für Proteste in Russland zu informieren und fand heraus, dass Einzelpersonen nicht unter die Anmeldepflicht für Demonstrationen fallen. Mitte März nahm er an einer Klima-Protest-Aktion im Sokolniki Park teil, mehrere Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Die Behörden hatten diesen Veranstaltungsort bestimmt. Um nicht mehr dieser Willkür ausgesetzt zu sein, nahm Arshak sein Schild und wurde alleine zum Fridays-For-Future-Aktivist mitten in Moskau.