Die geht ...

... in ihren Musikvideos auf Stimmungen ein, die die ukrainische Generation U30 ausmachen: Ihr Debüt „Ribki“ („Fischlein“, ein Synonym für junge Frauen) wurde nach seiner Veröffentlichung im Oktober 2018 in der Ukraine zum Viralhit. In dem trashig-bunt zusammengeschnittenen Clip rappt sie humorvoll darüber, wie es ist, der „dickste Fisch zu sein“ – und nicht ins enge Schönheitsideal zu passen. „Salischaju swij dim“ („Ich verlasse mein Haus“) ist eine inoffizielle Hymne für die vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, die aus ihrem angestammten Leben in eine bessere Zukunft wegziehen wollen – ob in die EU, nach Amerika oder in die Hauptstadt Kiew, so wie Alyona jüngst für ihre Rap-Karriere.