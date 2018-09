Das ist...

... Boyan Slat, der Mann, der die Ozeane dieser Welt retten will. Der 24-Jährige Holländer hat bis 2013 Luft- und Raumfahrttechnik in Delft, nördlich von Rotterdam, studiert. Als er 2011 während eines Urlaubs in Griechenland beim Tauchen mehr Müll als Fische im Wasser entdeckte, entschloß er sich, die Meere vom Müll zu säubern. Er entwarf daraufhin ein Konzept, das mit dem Preis „Best Technical Design“ der Technischen Universität Delft ausgezeichnet wurde. Boyan will die Meeresströmung nutzen, um den Müll in schwimmende Barrieren zu treiben. Wie Fangarme sollen sich die Enden eines 600 Meter langen Kunststoffrohres um den schwimmenden Müll legen. Der wird dann in einem Behälter gefangen. Fische und andere Lebewesen können, so der Plan, den Barrieren entkommen, weil sie von der Meeresströmung unter den Barrieren durchgedrückt werden. Plastik aber ist leichter als Wasser und bleibt somit in den Fangvorrichtungen hängen. Das Projekt, das Boyan bereits im Alter von 17 Jahren gründete, heißt „Ocean Cleanup“.