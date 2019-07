Das ist: die 15-Jährige, die ihr Idol bei Wimbledon schlug

Die geht ...

... einen ganz besonderen Weg. Viele sagen, dass sie in die Fußstapfen der Ausnahme-Spielerinnen Serena und Venus Williams treten wird. Denn vieles an Coris Erfolg erinnert an die Zeit, in der die jungen Williams-Schwestern die große Bühne betraten. Und das ist kein Zufall: „Dank der Familie Williams realisierte ich, dass es möglich ist“, sagte Coris Vater kürzlich der New York Times. „Afroamerikanische Mädchen hatten zuvor nicht Tennis gespielt in unserem Land.“ Und wie auch Serena und Venus Williams damals von ihrem Vater unterrichtet wurden, bekommt Cori heute Tennisunterricht von ihren Eltern.