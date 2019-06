Das ist: Megan Rapinoe, die konsequenteste Frau der WM

Das ist...

Megan Rapinoe – Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Kämpferin. Sie spielt momentan für den Seattler Reign FC in der amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL) und als Nationalspielerin für das US-Team. Die Überlegenheit der Mannschaft zeigte sich deutlich im Spiel am vergangenen Sonntag gegen Thailand, das mit einem 13:0 ausging. Das US-Team ist Titelverteidiger bei der derzeitigen WM der Frauen und Top-Favorit. Rapinoe ist die Kapitänin und Stürmerin der Wundertruppe. Am Freitag rückten die US-Mannschaft mit einem 2:0 gegen die Schwedinnen ins Viertelfinale auf, bei dem sie auf Frankreich treffen werden. Auch bei diesem Spiel wird Rapinoe wieder auffallen. Während ihre Teammitglieder die Nationalhymne singen, wird sie schweigen – aus Protest.