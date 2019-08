Das ist: der 18-Jährige, der Mikroplastik aus dem Wasser filtern will

Das ist …

… Fionn Ferreira, der mit gerade mal 18 Jahren eine Methode entwickelt hat, um Mikroplastik aus dem Wasser zu entfernen. Mit dem Projekt hat er als einziger Europäer unter 24 Finalist*innen eine Studienförderung von 50 000 US-Dollar gewonnen – und damit den Hauptpreis der diesjährigen „Google Science Fair“, einem internationalen Wissenschaftswettbewerb für 13- bis 18-Jährige. Er hofft, die Methode in Zukunft in Kläranlagen anwenden zu können, damit Mikroplastik gar nicht erst durch das Abwasser in die Meere und ins Grundwasser gelangen kann.