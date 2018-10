Das ist…

… Jan-Philipp Knoop, Jurastudent und CDU-Mitglied aus Berlin. Jetzt will er Angela Merkels Nachfolger an der Spitze der CDU werden. Der 26-Jährige hat angekündigt, beim nächsten Parteitag im Dezember gegen die Kanzlerin anzutreten, wenn die sich erneut als Parteivorsitzende zur Wahl stellt. Als Grund dafür gibt er in der Mitteilung auf seiner Facebook-Seite an, die Regierung habe ein Glaubwürdigkeitsproblem und die CDU werde ihrem Anspruch als Volkspartei nicht gerecht. In einem zweiten Post schreibt er: „Ein Staat, der die Kontrolle über seine Grenzen verloren hat, ist nicht souverän“, und kritisiert Merkels Flüchtlingspolitik. Da klingt schon an, was er mit seiner Kandidatur bezwecken will: AfD-Wähler zurückgewinnen. Er könne verstehen, dass sie sich von der Politik nicht mehr vertreten fühlten, schreibt er in der Ankündigung seiner Kandidatur: „Deswegen sind diese Menschen aber noch lange keine Nazis oder Rechtsextreme.“