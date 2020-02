Das ist: Lukas, einer von wenigen geouteten trans Schauspieler*innen

Der geht …

… selbstbewusst mit Vorurteilen gegen die queere Community um. Und hält nichts davon, wenn Menschen auf ihre Geschlechtsidentität reduziert werden. Das sieht man unter anderem an einem Video, in dem er auf typische Fragen an Transgender reagiert. Filme und Serien könnten seiner Meinung nach auch dazu beitragen, dass Vorurteile abgebaut werden – aber nur, wenn sie nachhaltig diverser werden, ohne dass es eine Marketingstrategie ist. Sie müssten daher Geschichten über queere Charaktere erzählen, die nicht nur ums Queersein gehen. Er sagt dazu: „Sexualität und Geschlecht sind nur kleine Teile der Identität und Persönlichkeit eines Menschen und somit sollten Geschichten über ‚normale‘ Probleme auch mit einem Charakter erzählt werden können, der nicht cisgender und heterosexuell ist.“