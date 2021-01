Das ist: Nia Dennis, die die Welt mit einer Turn-Performance beeindruckt

Die kommt …

… nicht zum ersten Mal so gut im Internet an. Schon vergangenes Jahr wurde eine ihrer Choreographien in den sozialen Medien gefeiert. Damals hatte sie unter anderem zu Beyonces „Crazy in Love“ geturnt und war damit eine der ersten Turner*innen, die für ihre Performance Popmusik von Schwarzen Künstler*innen ausgewählt hat. Das war so besonders, dass sie im Anschluss sogar in die Talkshow von Ellen DeGeneres eingeladen wurde.