„Ich war das böse Mädchen und deshalb interessant“

Vor meinen Freunden in der Schule hielt ich die Drogenberatung die ersten zwei Wochen noch geheim. Ich wollte nicht das Drogenopfer sein. Dann kam es aber irgendwie doch raus. Die meisten waren schockiert, aber irgendwie bewunderten sie mich auch. Das klingt jetzt total dumm, aber ab da war ich halt die Rebellin in der Klasse. Und das ist mit 16 schon nice, vor allem als Mädchen. Später stand in meiner Abizeitung bei der Frage „Wer kommt zuerst in den Knast” mein Name. Wenn du da als Mädchen stehst, dann kommst du dir schon cool vor. Besonders in meinem Fall: Ich ging auf eine katholische Privatschule. Da war ich das böse Mädchen und deshalb interessant. Insofern pushte die Drogenberatung eher mein Verhältnis zum Gras.