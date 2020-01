„Ich trug Socken und Bandanas mit Hanfblatt-Optik“

Dann fing ich mit 15 an zu kiffen und mir wurde klar, warum um das Kiffen so ein Kult gemacht wird. Ganz einfach, weil man damit Geld verdienen kann. Dahinter steckt eine Industrie und die weiß, wie es läuft. In meinem Fall lief es so, dass mich das Kiffen unglaublich schnell in seinen Bann zog. Das liegt hauptsächlich daran, dass man davon high wird, aber auch daran, dass sich das alltägliche Leben verändert, wenn man in jungen Jahren so viel raucht wie ich damals.