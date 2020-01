In meinem Kopf ist immer Chaos. Die Gedanken schießen durcheinander, so wie es Autos auf einer vielbefahrenen Straße tun. Ich habe ständig 1000 Gedanken im Kopf, aber denke keinen davon zu Ende. Wenn ich gekifft habe, dann ist das so, als hätte jemand den Film in meinem Kopf per Zeitlupe verlangsamt. Kiffen hilft mir gegen mein ADS. Die Gedanken-Autos fahren langsamer. Dadurch habe ich mehr Zeit sie wirklich zu begreifen.