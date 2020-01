„Gras holt Gefühle hoch, die sonst nie an die Oberfläche kämen“

Das ging etwa ein halbes Jahr lang so. Irgendwann war es so schlimm, dass er nicht mehr unterscheiden konnte, was er wirklich erlebt hatte und was nicht. Er hat es mir mal so erklärt: Es ist, wie wenn man etwas geträumt hat und nach dem Aufwachen nicht mehr weiß, ob es Traum oder Realität war. So war sein Leben. Es wurde immer schlimmer, deshalb hat er mit dem Kiffen aufgehört. Ich weiß nicht, ob das bei meinem Kumpel eine ‚echte‘ Psychose war, es wurde nie diagnostiziert. Ich weiß aber zumindest: Ich will sowas nicht erleben.