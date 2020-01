„Ich glaube einfach nicht daran, dass ich ohne Gras schlafen kann“

Ich mache mir durch diese Kolumne mehr Gedanken um meinen Konsum als früher. Denn jetzt sehe ich so Zeilen wie „Ich hatte noch nie nüchtern Sex” schwarz auf weiß. Habe ich wirklich noch ein so gesundes Verhältnis zu Gras, wie ich immer gedacht habe? Wie viel an meinem Konsum ist noch Genuss und wie viel davon ist Sucht? Ich fange an, Gewohnheiten zu überdenken, wie zum Beispiel mein Einschlafritual. Normalerweise ist Kiffen für mich wie Zähne putzen. Ich mache es jeden Abend vor dem Einschlafen. In letzter Zeit versuchte ich aber, das zu reduzieren.