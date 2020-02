„Meine Joints sind manchmal 30 Zentimeter lang“

Ich rauche gerade 20 Gramm Marihuana im Monat. Im Vergleich mit den Kiffern, die ich so kenne, ist das schon verdammt viel. Das war nicht immer so, mit 16 hat mir ein Gramm für eine Woche gereicht. Ich hatte früher nur so kleine Plastiktütchen mit Gras daheim. Heute steht hier neben meinem Bett ein großes Marmeladenglas voll mit Knollen. Denn bei Gras ist es wie bei allen Drogen, man entwickelt mit der Zeit eine Toleranz. Mittlerweile brauche ich diese 20 Gramm, um durch den Monat zu kommen. So eine Toleranz ist schon frustrierend, vor allem, was das Geld angeht. Früher kam ich mit 50 Euro im Monat locker aus. Heute sind es 200. Manchmal krieg ich diese Menge auch nicht weggeraucht, aber das ist nicht schlimm. Gras wird ja nicht schlecht. Und dann habe ich schon was über für kommenden Monat oder kann was verkaufen. Das mache ich aber nur bei guten Freunden.