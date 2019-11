„Ohne Gras wäre ich nie in Kontakt mit härteren Drogen gekommen“

Ich will ehrlich sein: Ich fand es mega geil. Aber mit allen Drogen ist es das gleiche Problem: Es wird nie wieder so gut wie beim ersten Mal. Ich nahm dann öfters beim Feiern chemische Drogen. Ziemlich schnell fühlte ich mich dann am Tag nach dem Feiern immer öfter scheiße. Ich dachte mir: ‚So weit ist es also jetzt schon gekommen, ich verschwende mein Leben, was mach ich da eigentlich?‘ Heute weiß ich, dass das vor allem der psychische Kater war, den man zum Beispiel von MDMA bekommt. Diese Droge ballert dir alles an Glückshormonen in den Kopf, was dein Körper so aufbringen kann. Die müssen erstmal nachproduziert werden, deshalb geht es dir die Woche danach dann ziemlich beschissen. Ich wusste schon vom Gras, dass ich ein Mensch bin, der zur Sucht neigt. Da ich nicht wollte, dass ich jede Woche psychisch durchhänge, habe ich das mit den chemischen Drogen lieber sein lassen.