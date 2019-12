„Wie willst du Freunden helfen, wenn du die ganze Zeit breit bist?“

Noch heute ist es so, dass es für mich ein besonderer Moment ist, wenn ich mit jemand anderem einen rauche. Denn wir teilen etwas, das wir vor dem Rest der Welt verstecken müssen. Das unterscheidet Kifferfreundschaften auch zum Beispiel von Freundschaften, die aus Liebe zum gleichen Fußballverein entstanden sind: Wenn du Fußball-Fan bist, erzählst du das sofort. Du bist stolz auf dein Team, du trägst Klamotten mit dem Logo. Beim Kiffen bist du vorsichtiger. Du checkst erst mal ab, wie die andere Person so drauf ist, bevor du erzählst, womit du den Großteil deines Lebens verbringst. Du musst einander von Anfang an vertrauen. Nur ist das eben nicht alles, was in einer Freundschaft zählt.