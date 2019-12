„Es muss einfach Tage geben, an denen ich nüchtern bin“

An der Kunstuni fühlte ich mich sofort wohl. Ich war in der Schule nie gut gewesen, weil mich die meisten Fächer einfach nicht interessiert hatten – aber hier konnte ich das tun, worin ich gut war. Außerdem merkte ich, wie akzeptiert Gras in diesem neuen Umfeld war. Jeder kiffte. Wir haben manchmal Partys in unseren Ateliers. Einmal rauchte ich mit Freunden tanzend einen Joint direkt vor dem DJ, da tippte mir jemand auf die Schulter. Mein Professor für Bildhauerei wollte mal ziehen. Einer meiner Dozenten kauft bei einem Kommilitonen von mir sogar immer seine Drogen. Ich musste mich an der Kunstuni noch nie für das verstecken, was ich bin, beziehungsweise für das, was ich mir reinziehe.