„Ich hatte noch nie nüchtern Sex“

Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich also immer noch keinerlei sexuelle Erfahrung. Denn sexuell gleichgesinnte Frauen zu finden, ist oft gar nicht so einfach. Deshalb habe ich angefangen mit Tinder. Auch das hat eher so semi-gut funktioniert. Ich bin meistens ultra nervös zu den Dates gefahren, hab daher noch schnell einen gekifft und saß dann völlig high mit irgendeinem Mädel in einem Café. Einmal traf ich dort ein Tinder-Date, das sehr süß war. Ich fand sie gut, aber ich konnte kaum dem folgen, was sie erzählte. Ich musste ständig nachfragen und vergaß Dinge, die sie erst vor ein paar Minuten gesagt hatte, ich konnte also null auf sie eingehen. Dass da dann am Ende kein Sex bei rum kam, wird jetzt wohl niemanden wundern.