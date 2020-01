Airbnb will Gäste auf „Vertrauenswürdigkeit“ überprüfen

Hintergrund der verschäften Überprüfung von Airbnb-Nutzer*innen sind wohl mehrere Vorfälle in London: So machte im Januar 2019 die Geschichte einer 60-Jährigen die Runde, deren Luxusanwesen anstatt für eine Baby-Shower für eine Drogenparty mit Hunderten Teilnehmer*innen missbraucht wurde. Ein weiterer Mann verklagt wiederum Airbnb derzeit auf mehrere Hunderttausend Pfund Schadensersatz, nachdem anstatt einer vierköpfigen Familie 500 Menschen in seiner Wohnung in Chelsea feierten – und dabei 445 000 Pfund (etwa 520 000 Euro) Schaden verursachten. Das Unternehmen will davon nur einen Bruchteil bezahlen.