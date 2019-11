Das Bild des ernsten Deutschen, der sich selbst das Lachen verbiete, hat laut Stollmann an Gültigkeit nicht wirklich eingebüßt. So gebe es hier im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Deutschland noch immer eine strikte Trennung zwischen Hochkultur/Ernst und Unterhaltungskultur/Komik, was mitunter den infantilen Humor vieler Unterhaltungsprogramme im deutschen Fernsehen erkläre. „Man müsste den Ernst und Humor in Deutschland stärker miteinander mischen. Ein Beispiel aus den USA: Dort werden angehende Hochschuldozenten bei einem Bewerbungsgespräch auch danach gefragt, ob sie einen Sinn für Humor hätten. Für deutsche Verhältnisse undenkbar.“ Humortechnisch hätte man hierzulande also noch immer eine Menge nachzuholen, findet Stollmann: „Deutsche sind immer noch zu ernst und zu ängstlich. Insofern würde ich sagen: Ja, verspottet zu werden, so wie „Alman_Memes“ es gerade vormacht, haben sie absolut verdient“.