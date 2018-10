jetzt: Eigentlich sollte das Internet die Demokratie fördern, weil jeder mitmachen kann. Aber hat die Bundesregierung das Netz verstanden?

Arne Semsrott: Die Bundesministerien haben das Internet so weit erschlossen, dass sie gemerkt haben: Da kann man gut PR machen. Das sieht man am Twitter-Account des Innenministeriums und an so einer Aktion wie #FragdenMinister. Da konnte man unter dem Hashtag Fragen stellen und Innenminister Horst Seehofer hat geantwortet. Den zugleich lustigsten und traurigsten Tweet dieser Aktion fand ich eine Antwort von Seehofer auf die Frage: Wann treten Sie endlich zurück? Das war die häufigste Frage, und die Antwort von Seehofer war: „Diese Frage stellt sich nicht.“ Darin ist die Aktion und das ganze Internetverhalten des Innenministeriums zusammengefasst.