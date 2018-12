In der Aussichtskapsel der Internationalen Raumstation erklärt Gerst in dem Video zudem, was er gelernt hat in den vergangenen sechs Monaten. Und das ist eine Menge: Dass ein Blick von außen immer hilfreich ist. Dass die Erde sehr viel kleiner ist, als wir denken. Dass die Atmosphäre zerbrechlich und die Ressourcen limitiert sind. Dass es sich lohnt, mit seinen Nachbarn gut auszukommen. Und dass Träume wertvoller sind als Geld. Dass Mädchen und Jungs Dinge genauso gut können, aber jeder von uns irgendetwas besser kann als alle anderen. Und dass ein Tag, an dem man etwas Neues entdeckt hat, ein guter Tag ist.